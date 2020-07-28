محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

يصادف اليوم 28 يوليو عيد ميلاد الفنانة هبة مجدي و التى أكملت عامها، وتتمتع هبة مجدي بجمال طبيعي و خلاب مما جعلها محط انظار الجميع.





تحرص هبة مجدي على اختيار التصميمات و الإطلالات الجذابة و غير التقليدية التى تظهر بها سواء فى اعمالها الفنية أو جلسات التصوير التى تخضع لها، فتتميز إطلالات هبة مجدي بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام.





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تعتمد هبة مجدى على اختيار فساتين السهرة المتنوعة ذات الألوان الخلابة و المبهجة مثل الأصفر و البرتقالي، وعلى الرغم من أنها من النجمات اللاتى يحرصن على اتباع احدث صيحات الموضة إلا أنها تظهر فى الكثير من الأحيان ببعض التصميمات الغريبة و غير التقليدية.





كما تختار هبة مجدي تسريحات الشعر المتنوعة و المتناسقة مع إطلالاتها، بالإضافة إلى ذلك تحرص على اختيار صيحات المكياج المتناسقة معها و التى تكشف عن جمالها .



