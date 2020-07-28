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مرأة

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:29 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 28 يوليو عيد ميلاد الفنانة هبة مجدي و التى أكملت عامها، وتتمتع هبة مجدي بجمال طبيعي و خلاب مما جعلها محط انظار الجميع.

تحرص هبة مجدي على اختيار التصميمات و الإطلالات الجذابة و غير التقليدية التى تظهر بها سواء فى اعمالها الفنية أو جلسات التصوير التى تخضع لها، فتتميز إطلالات هبة مجدي بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام.

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تعتمد هبة مجدى على اختيار فساتين السهرة المتنوعة ذات الألوان الخلابة و المبهجة مثل الأصفر و البرتقالي، وعلى الرغم من أنها من النجمات اللاتى يحرصن على اتباع احدث صيحات الموضة إلا أنها تظهر فى الكثير من الأحيان ببعض التصميمات الغريبة و غير التقليدية.

كما تختار هبة مجدي تسريحات الشعر المتنوعة و المتناسقة مع إطلالاتها، بالإضافة إلى ذلك تحرص على اختيار صيحات المكياج المتناسقة معها و  التى تكشف عن جمالها .

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها
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