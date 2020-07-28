شعبة الصيدليات تناشد الدولة برفع الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الخاصة لهذه الأسباب

ناشد الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية، الدولة بضرورة زيادة الحد الأدني للقبول في كليات الصيدلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية تن، أن هناك عدة اسباب وراء هذه المناشدة لعل اولها أن هناك 14 ألف خريج في دفعة 2018 من كليات الصيدلة لم يتم تكليفهم حتى الآن، ولم يجدوا صيدليات يعملون بها، وبالتالي لابد أن يتناسب عدد المقبولين في كليات الصيدلة مع احتياجات العمل.





ونوه الى أن تحديد مجموع 90% بكليات الصيدلة بالجامعات الخاصة، سيزيد من عدد خريجى كليات الصيدلة بشكل كبير، على الرغم من أن العديد من الخريجين لم يجدوا أي عمل أو وظيفة.





وأكمل الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية، أن المتوسط العالمي للصيدليات (صيدلية لكل 5 آلاف مواطن)، بينما في مصر يوجد صيدلية لكل 450 مواطنا.