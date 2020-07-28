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أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الـ150 ألف حالة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى أكثر من 150 ألف شخص. 

وأعطى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، 3 مواعيد لظهور لقاح فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال فوتشي إن من المتوقع أن يظهر لقاح كورونا بحلول أكتوبر أو نوفمبر على الأرجح.. أو مايو على أقصى تقدير.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتج حاليا كميات كبيرة من جميع اللقاحات قيد التطوير ضد فيروس كورونا، وذلك مقدما قبل ثبوت نجاحها.

وأضاف ترامب، أن بلاده ستحصل على لقاح ضد كورونا في وقت قياسي.
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