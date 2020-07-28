أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج مقرمش فى المنزل

الدجاج المقرمش من الأكلات الشهية و اللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها و تناولها فى المطاعم، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل دجاج مقرمش فى المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.
مقادير دجاج مقرمش:
دجاجة مقطعة إلى 8 قطع
-للسلق:
حبهان فصوص
ورق لورا
بصل
جزر
طماطم
ملح
لبن رايب
خل
دقيق
خلطة اكسترا كريسبي
فلفل أسود
زيت للقلي
-للتقديم:
بطاطس محمرة
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طريقة تحضير دجاج مقرمش
-يسلق الدجاج في ماء مغلي مع حبهان وورق لورا وبصل وجزر وطماطم وملح ولبن رايب وخل
-يذوب قليل من الدقيق في قليل من الماء
-ويغمس الدجاج في خليط الدقيق ثم في الفجيتار
ويقلى الدجاج في زيت قلي غزير لمدة 20 دقيقة وتقدم ساخنة.