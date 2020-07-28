أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج مقرمش فى المنزل

مقادير دجاج مقرمش:





دجاجة مقطعة إلى 8 قطع





-للسلق:





حبهان فصوص

ورق لورا

بصل

جزر

طماطم

ملح

لبن رايب

خل

دقيق

خلطة اكسترا كريسبي

فلفل أسود

زيت للقلي





-للتقديم:





بطاطس محمرة





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طريقة تحضير دجاج مقرمش

-يسلق الدجاج في ماء مغلي مع حبهان وورق لورا وبصل وجزر وطماطم وملح ولبن رايب وخل

-يذوب قليل من الدقيق في قليل من الماء

-ويغمس الدجاج في خليط الدقيق ثم في الفجيتار