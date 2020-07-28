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مرأة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل دجاج مقرمش فى المنزل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:27 ص
طريقة عمل دجاج مقرمش
طريقة عمل دجاج مقرمش
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هاجر هانئ
الدجاج المقرمش من الأكلات الشهية و اللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها و تناولها فى المطاعم، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل دجاج مقرمش فى المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.


مقادير دجاج مقرمش:

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع

-للسلق:

حبهان فصوص
ورق لورا 
بصل 
جزر 
طماطم 
ملح 
لبن رايب 
خل 
دقيق 
خلطة اكسترا كريسبي
 فلفل أسود 
زيت للقلي 

-للتقديم:

بطاطس محمرة 

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طريقة تحضير دجاج مقرمش
-يسلق الدجاج في ماء مغلي مع حبهان وورق لورا وبصل وجزر وطماطم وملح ولبن رايب وخل
-يذوب قليل من الدقيق في قليل من الماء
-ويغمس الدجاج في خليط الدقيق ثم في الفجيتار
ويقلى الدجاج في زيت قلي غزير لمدة 20 دقيقة  وتقدم ساخنة.
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