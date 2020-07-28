افتكروا الموسم اللي فات.. عمرو السولية: الأهلي لم يحسم لقب الدوري

أكد عمرو السولية نجم النادي الأهلي أن الفريق يركز جيدا في استعداداته من أجل عودة الدوري الممتاز .

وأضاف السولية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي أن الدوري لم يحسم بعد و لم يضمن الأهلي اللقب حتي الان حيث يتبقى دورا كاملا لم يلعب .

وأوضح السولية أن الفريق يستعد للدوري لأنهاء الموسم كما بدأه حتي لا يحدث مع الفريق مثلما حدث مع الزمالك في الموسم الماضي بعد ان حسمه الأهلي و هو بعيد عن المنافسة تمام .

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.