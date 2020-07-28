صحيفة سعودية: المملكة ومصر يد واحدة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

نشرت صحيفة عكاظ السعودية تقريرا على صفحاتها حمل اسم "المملكة ومصر يد واحدة"، وذلك في تعليقها على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى القاهرة.









ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الخارجية السعودي دعم المملكة لأهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السلمية، لافتا إلى أن المملكة تنسق بشكل كامل مع مصر في كل الملفات، وتدعم الموقف المصري بشأن ليبيا.









وأعلن عن وجود تنسيق كامل وتام بين البلدين لمواجهة الأطماع الخارجية في ثروات المنطقة والتصدي للتدخلات الإقليمية.









وأكد وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة لإعلان القاهرة بشأن ليبيا وضرورة إبقاء ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية. وأضاف: "سنواصل التنسيق مع مصر لمواجهة التحدي الليبي، ونؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية".









وشدد قائلا: "سنبقى يدا واحدة مع مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".









وكان وزير الخارجية السعودي أجرى زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.