هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ 28 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت هنادي مهنا صورة لها من احدث جلساتها التصويرية وعلقت عليها "عيد ميلادي".
وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كل سنة وانت طيبه" و "ماشاء الله كل عام وانت بخير" و " عيد ميلاد سعيد".
وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.
مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.