هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ 28 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هنادي مهنا صورة لها من احدث جلساتها التصويرية وعلقت عليها "عيد ميلادي".





وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كل سنة وانت طيبه" و "ماشاء الله كل عام وانت بخير" و " عيد ميلاد سعيد".





وشاركت هنادي مهنا مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.







