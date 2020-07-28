أبرزها استئناف الدوري وتحدي أندية إسبانيا وإيطاليا.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك عقب إغلاق باب التسجيل فى الجمعية العمومية

أغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك ، بعد انتهاء الوقت المحدد لها.





حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور ، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار.





وأضاف رئيس القلعة البيضاء على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.





وفيما يلي نبرز لكم أبرز تصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقب إنهاء الجمعية العمومية مسا أمس " الأثنين"، والتي جاءت كالتالي :-







