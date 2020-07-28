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رياضة

أبرزها استئناف الدوري وتحدي أندية إسبانيا وإيطاليا.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك عقب إغلاق باب التسجيل فى الجمعية العمومية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:22 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أغلق باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، بعد انتهاء الوقت المحدد لها.

حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

وفيما يلي نبرز لكم أبرز تصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقب إنهاء الجمعية العمومية مسا أمس " الأثنين"، والتي جاءت كالتالي :-



وجه الفرنسي باتريس كارتيرون  المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الشكر  للمستشار مرتضى منصور رئيس  الزمالك على إتاحة الفرصة له لتوضيح رأيه في استكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا.





أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين عن حضور نحو  ٢٩ الفا و٧٤٩ عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية  وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي.




أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فائض ‏ميزانية النادي 50 مليون بعد الإنجازات ‏والإنشاءات التي تم إنجازها.‏ 




تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أندية ‏إسبانيا وإيطاليا، من حيث المنشآت الاجتماعية داخل مقر كل منها.



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