يحكي باكيا.. قصة أثرت في طبيب الغلابة وكانت سببا لوهب حياته لعلاج الفقراء.. فيديو

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة وهو يحكي سبب افناء حياته لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم في مداواة مرضاهم .





وحكي طبيب الغلابة انه حينما كان في إحدي القري الفقيرة يعمل بمهنة الطب وجد طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وكان مريض سكر يطل من والدته ان تعطيه حقنة الانسولين لأنه بدأ يشعر بالتعب وابغلته الام عدم وجود اموال كافيه معها لشراء الحقنة وما تبقي معها فقط لجلب الطعام لأخوته .





وأكمل طبيب الغلابة حديثة باكيا : توجه الطفل الصغير الي سطح المنزل وقام بإحراق نفسه قائلا لأمه انه فعل ذلك حتي يوفر ثمن الحقنة لإطعام إخوانه .





وأوضح : قمت انا وحملت الطفل بعد لفه بالبطانيه وهو محروق وللأسف الشديد طلعت روحه وهو بين أحضاني، هذا الموضوع حطمني للغاية ، وهزنى ، وجعلني اكون معاون للمرضى والفقراء .





واختتم طبيب الغلابة حديثه ، قائلا: والدي وصاني وصيه وهو علي فراش الموت ، وقال لي: محمد.. اوعي تاخد كشف من واحد غلبان".





وتوفي منذ قليل طبيب الغلابة محمد مشالي، فجر اليوم الثلاثاء؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة ، وهو في منزله ، عن عمر يناهز ٨٢ سنة .



