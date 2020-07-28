تقدم جديد في التوصل لـ لقاح كورونا.. والجيش الليبي يحذر تركيا من الاقتراب من الخط الأحمر.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الضوء على أبرز الموضوعات ذات الاهتمام في الامارات والأوساط الدولية، كما أبرزت أهم القضايا في الشأن المصري.











البداية من صحيفة "البيان"، حيث أشاد وزير الصحة ووقاية المجتمع بالامارات، بالدور المهم والتضحيات الكبيرة التي يبذلها أبطال خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وفرق العمل المختلفة في الميدان بهدف حماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده، وأثنى على الجهود المتواصلة التي أسهمت بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء والتعافي في الإمارات.









ومن القاهرة، أكدت مصر والسعودية على توافق البلدين في الرؤى حول مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، خاصة ليبيا.









وفي ليبيا، ما فتئت تركيا تسخّر أدواتها كافة؛ من أجل دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس، وما تسمى «حكومة الوفاق» بقيادة فايز السراج.









فيما وجه الجيش الليبي تحذيرات شديدة اللهجة لتركيا من الاقتراب من الخط الأحمر، وسط تنسيق سعودي مصري، للتصدي للتدخلات والأطماع في ثروات المنطقة، فيما أكدت السعودية دعمها الكامل لموقف مصر في الأزمة الليبية.









ومن العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء أمس الاثنين، حدوث انفجارين في قاعدة ماجد التميمي "سبايكر" الجوية بمحافظة صلاح الدين.









وفي الكويت، طمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، على استقرار صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة.









ودوليا، نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.









وبالانتقال إلى صحيفة "الخليج"، أعلنت مصر أن أول اجتماعات الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، مع السودان وإثيوبيا، خلص إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية، في ظل التطورات الأخيرة، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية، فيما أعلن السودان، تحفظه على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول لسد النهضة، قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث.









من ناحية أخرى، أصيب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، أحد أقرب المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد، في توقيت يعول فيه الملياردير الجمهوري على التوصل للقاح لاحتواء الجائحة، وتعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.









كما بدأت شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية أولى تجارب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وتناول أول مريض في ولاية جورجيا الأمريكية، اللقاح الذي تنتجه الشركة والمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.









ومن صحيفة "الاتحاد"، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة وتحدث عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي إذ سعى فيما يبدو لإظهار تصديه للجائحة أمام الناخبين في ولاية نورث كارولاينا.



