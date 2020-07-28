في اليوم العالمي لالتهاب الكبد .. منظمة الصحة تطلق حملة جديدة لمدة عام

يحتفل العالم اليوم من كل عام في 28 يوليو، بالقضاء والكشف المبكر عن المرض الصامت الالتهاب الكبدي ، حيث يحدث ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب التهاب الكبد الفيروسي في جميع أنحاء العالم ، مع 300 مليون شخص مصاب بالمرض ، غير مدركين لحالتهم من العدوى. في عام 2016 .





و أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة "القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030"، في اليوم العالمي لالتهاب الكبد (28 يوليو) ، كان الموضوع هو "البحث عن الملايين المفقودين".









وذلك من خلال الفحص والكشف المبكر هما السبيلان الوحيدان لمعالجة هذا القاتل الصامت ، لأن تلف الكبد في التهاب الكبد الفيروسي المزمن يتطور دون أعراض حتى يصل إلى مرحلة المرض النهائية ، إما سرطان الكبد أو تليف الكبد. ومع ذلك ، فإن التطعيم متاح لفيروسات التهاب الكبد A و B.



