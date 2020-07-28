رحلة في بلاد الأندلس..سلسلة محاضرات أونلاين بعنوان "رحلة في مكتبة الإسكندرية"

ينظِّم قسم الإرشاد المتحفي بمُتحَف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية برنامجًا للأنشطة الصيفية لعام ۲۰۲۰، وذلك في الفترة من 5 إلى 26 أغسطس.





ويتضمن البرنامج عرضًا تقديميًا، وورش عمل للنشء والطفل تشمل عددًا من المحاضرات التي تُقدَّم أونلاين من خلال منصة الاتصالZoom تحت عنوان: "رحلة في بلاد الأندلس".





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تهدف هذه المحاضرات التعريف بحضارة بلاد الأندلس والمعروفة أيضًا بإسبانيا الإسلاميَّة، وبتاريخها من الفتح إلى السقوط، وإلقاء الضوء على أبرز علمائها وأشهر مدنها وقصورها، إلى جانب التركيز على أهمية دراسة التاريخ؛ للتنويه بدوره في تنمية الحاضر وبناء المستقبل، وكذلك للحفاظ على هوية الشعوب وتطورها وحَث الطالب على ضرورة استمداد طاقته من ماضيه العريق، والتمسك بالقيم والمحافظة على التراث العربي.





جدير بالذكر أن قسم الإرشاد المتحفي ينظِّم مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال إجازة منتصف العام، والإجازة الصيفية. كما يحرص على الاحتفال بالمناسبات التراثية والأكاديمية المختلفة مثل يوم المخطوط العربي، واليوم العالمي للمتاحف، واليوم العالمي للغة العربية، وذلك بهدف التعريف بتراثنا العربي المادي واللامادي.