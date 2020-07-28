AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رحلة في بلاد الأندلس..سلسلة محاضرات أونلاين بعنوان "رحلة في مكتبة الإسكندرية"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
ينظِّم قسم الإرشاد المتحفي بمُتحَف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية برنامجًا للأنشطة الصيفية لعام ۲۰۲۰، وذلك في الفترة من 5 إلى 26 أغسطس. 

ويتضمن البرنامج عرضًا تقديميًا، وورش عمل للنشء والطفل تشمل عددًا من المحاضرات التي تُقدَّم أونلاين من خلال منصة الاتصالZoom تحت عنوان: "رحلة في بلاد الأندلس". 

اقرأ أيضا:

تهدف هذه المحاضرات التعريف بحضارة بلاد الأندلس والمعروفة أيضًا بإسبانيا الإسلاميَّة، وبتاريخها من الفتح إلى السقوط، وإلقاء الضوء على أبرز علمائها وأشهر مدنها وقصورها، إلى جانب التركيز على أهمية دراسة التاريخ؛ للتنويه بدوره في تنمية الحاضر وبناء المستقبل، وكذلك للحفاظ على هوية الشعوب وتطورها وحَث الطالب على ضرورة استمداد طاقته من ماضيه العريق، والتمسك بالقيم والمحافظة على التراث العربي.

جدير بالذكر أن قسم الإرشاد المتحفي ينظِّم مجموعة من الأنشطة المتنوعة خلال إجازة منتصف العام، والإجازة الصيفية. كما يحرص على الاحتفال بالمناسبات التراثية والأكاديمية المختلفة مثل يوم المخطوط العربي، واليوم العالمي للمتاحف، واليوم العالمي للغة العربية، وذلك بهدف التعريف بتراثنا العربي المادي واللامادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"تطور الخطوط والكتابات على النقود الإسلامية" محاضرة جديدة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

إثيوبيا تخسر 100 مليون دولار لهذا السبب

محمد صلاح شرف مصر.. وحزين لتوقف الدوري| آخر التصريحات الرياضية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي

بطلة مسلسل نور.. صور جديدة من حفل زفاف سنجول أودن

بسبب خراج في الأسنان.. امرأة تفقد الذاكرة والقدرة على المشي بعد إصابة القلب والكبد

موعد صلاة العيد.. الأزهر: بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة حتى قبل الظهر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها ميني كوبر Mini Cooper.. أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم.. صور

زواج في زمن كورونا.. عروسان يطبعان دعوات حفل زفافهما على الكمامات

بدون كمامة أو حذاء.. حيلة غير تقليدية للوقاية من كورونا تثير السخرية على السوشيال ميديا