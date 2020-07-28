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أخبار البلد

على متنها 15 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 147 رحلة جوية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:00 ص
مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الثلاثاء، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10335 راكبًا، كما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5045 راكبا.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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