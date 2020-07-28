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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:44 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10574 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1786 نقطة.


وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 12348 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 4041 نقطة.


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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة.

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