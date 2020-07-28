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توك شو

هنعيد مكانتها تانى.. الرئيس السيسي يعلن إقامة مصانع غزل ونسيج في المحلة الكبرى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:28 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النجاح واستمراره أمر سهل ويحتاج إلى جهد ووقت والتزام، مشيرا إلى أنه يتابع دائما العمالة فى المصانع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال خلال افتتاح مصانع الجلود بالروبيكي، اليوم الثلاثاء: "أنا كنت فى مصانع بالقطاع الخاص ألاقى العمالة مش بيبصلولى خالص، لان شغله دا هيتحاسب عليه، موضحا أن المشكلة دائما تكون فى الإدارة،  لوالأمور فى الإدارة بتستمر يبقى كدا بتكون مظبوطة".

وتابع : "أنا عندى حلم بتصدير منتجات على الأقل 100 مليار جنيه خلال سنتين أو أربعة"، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك لن يقوم أحد بالنوم والارتياح سواء العاملين أو الوزارات المعنية.

وأعلن أن الدولة الأن تقوم بصدد خطة طموحة للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، منوها: "أنا بقول  الكلام دا من دلوقتى علشان أهلنا فى المحلة يعرفوا أننا لن نتخلى عن إعادة مكانتها مرة أخرى".
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