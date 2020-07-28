محمود توفيق مهنئا وزير الدفاع ورئيس الأركان بعيد الأضحى: ندعو الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الأضحى.





وجاء في البرقية: " يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .









وأضاف: إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يجعلها عيدًا مباركًا وأن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ..حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خُطاه .



