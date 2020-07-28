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حوادث

محمود توفيق مهنئا وزير الدفاع ورئيس الأركان بعيد الأضحى: ندعو الله عز وجل أن يجعله عيدًا مباركًا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:23 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وجاء في البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى .


وأضاف: إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يجعلها عيدًا مباركًا وأن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ..حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خُطاه .

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها : "يَسُـرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأخلص التهانى وأسمى الأمانى متمنين لكم مزيدًا من الرفعة والتقدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا قويًا وأن يُهيء لها من فضله مزيدًا من التقدم والنجاح.. وكل عام وسيـادتكم بخير".
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