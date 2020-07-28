ضبط مصنع غير مرخص للمنظفات الصناعية والمطهرات بمدينة بدر

تمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط مصنع غير مرخص بمدينة بدر لإنتاج المنظفات الصناعية والمطهرات مستخدمًا خامات مجهولة المصدر.





فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر) لإدارته المصنع بدون ترخيص.





وتبين استغلاله فى تصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من المطهرات والكحول والمواد الكيميائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - ٦ موزانين حساسة - ١٣ الف كرتونة وزجاجة فارغة - خلاط كهربائى سعة ٣٠٠ لتر.





بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.