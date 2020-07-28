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محافظات

عزل الأقصر يجري عملية جراحية لمصاب كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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شمس يونس
شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، اليوم الثلاثاء ، إجراء عملية جراحية جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وذلك عقب نجاح المستشفى فى الوصول لـ382 حالة شفاء من كورونا وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة.


ومن جانبه، قال عبد الرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام للعزل، إن الفريق الطبى للعزل بالمستشفى تمكن من إجراء عملية تركيب شريحة بالفخذ لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد والعملية تسمى (عملية DHS).

وتم إجراؤها بمعرفة أخصائى العظام الدكتور أحمد أبراهيم ، وطبيب مقيم عظام الدكتور محمد عبد النبي وطبيب تخدير الدكتور محمود الصادق ، وتمريض العمليات عمرو حنفي ومحمود سيد، و تحت إشراف الدكتور خلف عمر، وخرج المصاب بعد إجراء العملية بحالة صحية جيدة بعد نجاح العملية.

و قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، مضيفا: "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى"، موضحًا أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهى المستشفى الوحيد فى الأقصر التى تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".
عزل الأقصر يجري عملية جراحية لمصاب كورونا
عزل الأقصر يجري عملية جراحية لمصاب كورونا
عزل الأقصر يجري عملية جراحية لمصاب كورونا
عزل الأقصر يجري عملية جراحية لمصاب كورونا
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