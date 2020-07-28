عزل الأقصر يجري عملية جراحية لمصاب كورونا

شهدت مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بقيادة الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، اليوم الثلاثاء ، إجراء عملية جراحية جديدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وذلك عقب نجاح المستشفى فى الوصول لـ382 حالة شفاء من كورونا وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة.









ومن جانبه، قال عبد الرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام للعزل، إن الفريق الطبى للعزل بالمستشفى تمكن من إجراء عملية تركيب شريحة بالفخذ لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد والعملية تسمى (عملية DHS).





وتم إجراؤها بمعرفة أخصائى العظام الدكتور أحمد أبراهيم ، وطبيب مقيم عظام الدكتور محمد عبد النبي وطبيب تخدير الدكتور محمود الصادق ، وتمريض العمليات عمرو حنفي ومحمود سيد، و تحت إشراف الدكتور خلف عمر، وخرج المصاب بعد إجراء العملية بحالة صحية جيدة بعد نجاح العملية.



