وفد البحيرة يجتمع لدعم مرشحي الحزب.. تشكيل لجنة وغرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

اجتمعت اليوم لجنة حزب الوفد بمركز أبوحمص بالبحيرة، برئاسة عادل التوني، رئيس اللجنة، وسكرتير عام مساعد الحزب بالبحيرة، وذلك لدعم وتأييد مرشح الوفد بمجلس الشيوخ، المحاسب محمد كمال خليل، وذلك بناء على تكليفات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، بدعم أمانات الحزب بجميع المحافظات للمرشحين وتقديم كافة أشكال المعاونة في فترة الدعاية الانتخابية بما يتماشى مع الضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة لمتابعة العملية الانتخابية وتدشين غرفة عمليات لمتابعة الدعايا الانتخابية للمرشح، لا سيما بعد إعلان الجميع تأييدهم للمرشح الوفدي بالمحافظة.





وتضم اللجنة في تشكيلها كل من عادل التوني، رئيس لجنة الوفد بالبحيرة، والدكتور ابراهيم البنا، وسعد حميدة، ومبروك دسوقي الزيات، ومختار عمارة، وفرج سليمان، وإبراهيم بهنسي، وفرج قمح، ومحمد قطب، ومسعود أبو فرين، ومحمد سليمان، ومحي الدين سيف النصر.