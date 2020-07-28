أخبار التوك شو.. احذر هذه الشواطئ بالإسكندرية تؤدي للغرق.. المالية: ما يغلاش عليك رسالة دعم من الدولة للمواطن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:





حذر الدكتور رأفت حمزة، الأستاذ المساعد بقسم تدريب الرياضات المائية بجامعة الإسكندرية، المواطنين من نزول البحر بشاطئ النخيل بالإسكندرية بسبب وجود حواجز خرسانية عشوائية في هذا الشاطئ تتسبب في سحب المواطنين من خلال التيارات المائية في أول مترين من الشاطئ إلى عرض البحر.





وأوضح الدكتور رأفت حمزة، في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن شاطئ النخيل يبلغ طوله 1850 مترًا وفيه 7 حواجز على بعد يتراوح بين 80 و100 متر من الشاطئ، مؤكدا خطورة ذهاب المواطنين للشواطئ العامة في هذا التوقيت خاصة مع غلق الشواطئ بقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة "مايغلاش عليك" تلقى إقبالًا كبيرًا من المصنعين والتجار للمشاركة فيها، لافتًا إلى أنها توجه رسائل مهمة للمواطن المصرى بأنه على الرغم من آثار جائحة كورونا على اقتصاديات العالم كله، ولكن الحكومة المصرية تساند المواطن المصرى لتخفيف الأعباء عنه، وتقدم رسالة للمنتج المصرى والمصنع المصرى.





وأضاف محمد عبد الفتاح أن الإنتاج قل فى المصانع نتيجة جائحة كورونا، ولذلك تعمل مبادرة "ما يغلاش عليك" على تدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى لاستعادة العمالة، وتحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع التاجر المصرى.





قال مالك رفاعى، مدير المدارس المصرية اليابانية بوزراة التربية والتعليم، إنه تم البدء فى فتح المدارس اليابانية المصرية عام 2018 و2019، مشيرا إلى أنه تم تأجيلها 2017 و2018 لعدم الجاهزية، ولكن الأن يتم التجهيز الأن للعام الثالث لها.





وأضاف " رفاعي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تم إلتحاق حوالى 6000 طفل فى بداية الإفتتاح فى 35 مدرسة، موضحا أنه فى عام 2019 و2020 تم العمل مع 40 مدرسة فى الفصل الدراسي وتم إضافة مدرسة فى العام الدراسي الثانى والوصول بعدد الدارسين إلى 7300 طفل.





قال الدكتور وائل قاسم، معاون وزير التموين واللوجيستيات، إنه وفقًا لتعليمات القيادة السياسية،فإنه تم التوجيه بإقامة المناطق اللوجيستية الضخمة فى 7 محافظات مختلفة منها البحيرة والغربية والجيزة وبني سويف.





وأضاف وائل قاسم،خلال لقاء له عبر سكايب ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن أزمة جائحة كورونا جعلتنا نصنع ونحرص على وجود مخزون استيراتيجى ضخم يجعلنا تصمد لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن المناطق اللو جيسيتة ستحتوى على كافة السلع الاستراتيجية والغذائية من لحوم ودواجن وخضروات وفاكهة وسلع تموينية مما يخدم مصلحة الدولة فى المقام الأول، مشيرًا إلى أنه تم تحديد نسبة تخص وزارة التموين بمقدار 40%.





قال المهندس رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري، إن الذهب يسير عكس مؤشرات الاقتصاد، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك توقع بحدوث انهيار إقتصادى بسبب كورونا أو غيرها تقوم الحكومات والمكاتب المالية الضخمة ببيع السندات وتتجه إلى الملاذ الآمن، وهو الذهب.





وأضاف "العباسي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه نتيجة الإقبال الشديد على الذهب وقلة المعروض بالنسبة للطلب ترتفع أسعاره، موضحا أنه من الواضح أن العالم يدخل فى أزمة اقتصادية عالمية من خلال الارتفاع فى أسعاره.





قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة ما يغلاش عليك للمواطنين توفر لهم كافة المنتجات والسلع الاليكترونية والتموينية، لافتًا إلى انه من الممكن معرفة كافة الأماكن والمحال التجارية المشاركة فى المبادرة من على الموقع الاليكتروني الخاص بالمبادرة.





وأضاف مساعد وزير المالية، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن الشراء يكون عن طريق الموقع الاليكترونى او من خلال الشركة أو المحل التجارى المشارك في المبادرة، مشيرًا إلى ان الشحن يكون على المستهلك.





قال الشيخ الدكتور سعيد عامر ، الأمين العام المساعد للدعوة ، إن مواسم الخيرات تتضاعف فيها الحسنات ويكيثر فيها عمل الصالحات وعطايا الرحمن لا حد لها لعباده فى عشر ذى الحجة.





وأضاف الشيخ سعيد عامر ، ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ، ام بى سى مصر 2 ، أن الاسلام دائما وابدا يمدنا بما يقربنا الى ربنا جل فى علاه .





قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الملصق المروري الإلكترونى عبارة عن شريحة راديو تخزن فيها ملعومات السيارة من رقمها ولونها ورقم الشاسيه والماتور والمالك وعنوانه وهاتفه، مشيرا إلى أن لداخلية وإدارات المرور تقوم بالتوجيه للمواطن بترك رقم هاتفه من أجل إرسال أى مخالفه له.





وأضاف "قريطم" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بدء المواطنين بالفعل توصيل المخالفات لهم عن طريق النيابه العامة، موضحا أن الملصق الإلكترونى يتم وضعه فى السيارة فائدته أنه أحد وسائل إدارة حركة المرور الذكية.





قال الدكتور محمد القصاص عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن مصر قامت بالواجب الذي عليها في مواجهة الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أننا كنا نوصم في يوم من الأيام بأننا الدولة الأعلى في انتشار فيروس سي في العالم، وكنا من ضمن 4 دول وهم مصر والصين والهند وباكستان بهم نصف عدد المصابين بفيروس سي على مستوى العالم.





وتابع القصاص، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن صفحات الأمراض المعدية كتبت يومًا ما أن مجرد الحياة في مصر هي عامل من عوامل الخطورة التي قد تؤدي للإصابة بفيروس سي، موضحًا أن الوضع في مصر كان صعبًا ولكن عام 2016 كانت انطلاق التجربة الرائدة في علاج فيروس سي.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهضة مصر لن تتحقق إلا بمشاركة كل أبناء الشعب، مضيفا: "مواجهة التحديات مش بالجيش والشرطة بس.. بينا كلنا بما فينا الجيش والشرطة".





وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكي اليوم الثلاثاء: "كل إنسان مصري عنده شكل من أشكال القلق بسبب سد النهضة، يجب عليه العمل بشدة وإتقان عمله".



