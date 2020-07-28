بعد تجمهرهم أمام المقر.. أوبر مصر لـ صدى البلد: عطل تقني وراء أزمة السائقين ونعمل على حله

شكا عدد من سائقى اوبر فى مصر من بعض المعاملات الخاصة بالشركة تجاههم .





من جانبها أكدت شركة أوبر تقديرها لجميع السائقين، واوضحت فى تصريح لـ صدى البلد أن عطلًا تقنيًا بسيط تعرض له بعض السائقين وتعمل الشركة على حله وسينتهي في أقرب وقت.





وقالت الشركة أنه لزيادة سبل دعم السائقين، قامت بإعادة فتح مركز دعم السائقين في الفترة الماضية، مع الأخذ في الإعتبار معايير السلامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد واتساقا مع المعايير والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.





وقامت الشركة بإنشاء نظام جديد لتحديد مواعيد مسبقة لزيارة مركز دعم السائقين من خلال التطبيق، لتقديم المساعدة والدعم لهم، وتجنبًا لحدوث أي زحام في المركز التزامًا بالإجراءات الاحترازية وسلامة السائقين.





وتجمهر العشرات من كباتن أوبر أمام فرع الشركة مساء أمس احتجاجا على غلق حساباتهم ورفض دخولهم للمقر.

















