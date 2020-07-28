AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد تجمهرهم أمام المقر.. أوبر مصر لـ صدى البلد: عطل تقني وراء أزمة السائقين ونعمل على حله

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
شكا عدد من سائقى اوبر فى مصر من بعض المعاملات الخاصة بالشركة تجاههم . 

من جانبها أكدت شركة أوبر تقديرها لجميع السائقين، واوضحت فى تصريح لـ صدى البلد  أن عطلًا تقنيًا بسيط تعرض له بعض السائقين وتعمل الشركة على حله وسينتهي في أقرب وقت.

وقالت الشركة  أنه لزيادة سبل دعم السائقين، قامت بإعادة فتح مركز دعم السائقين في الفترة الماضية، مع الأخذ في الإعتبار معايير السلامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد واتساقا مع المعايير والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وقامت الشركة بإنشاء نظام جديد لتحديد مواعيد مسبقة لزيارة مركز دعم السائقين من خلال التطبيق، لتقديم المساعدة والدعم لهم، وتجنبًا لحدوث أي زحام في المركز التزامًا بالإجراءات الاحترازية وسلامة السائقين.

وتجمهر العشرات من  كباتن أوبر أمام فرع الشركة مساء أمس احتجاجا على غلق حساباتهم ورفض دخولهم للمقر.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مدينة طوخ بسبب عطل فى الخط الرئيسى

دايملر تشطب 20 ألف وظيفة لتوفير ملياري يورو

ترشيحاتنا

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ سبب يجعلك تسارع بالتوبة الآن

ساندويتش يتسبب في رسوب طالبة جامعية في الاختبار .. اعرف الحكاية

تفاصيل مقتل 2 مصريين بالرصاص على يد مواطن سعودي فى المملكة

موعد مباراة الأهلى والجونة اليوم والقنوات الناقلة

مرض نادر.. والدة طفل مصاب بـ المايكروتيا تكشف تفاصيل الحالة وأعراضها.. فيديو

السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو ومكياج لافت.. هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها

وصول لاعبي الجونة ملعب التتش لخوض ودية الأهلي.. صور

رواد السوشيال ينعون طبيب الغلابة بكلمات مؤثرة.. وقصة جدارية صُممت تكريمًا له في المغرب