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أخبار العالم

أهم خبير في واشنطن: آلاف الأمريكيين سيموتون في الأشهر المقبلة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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محمد علي
تصدرت الولايات المتحدة، دول العالم بأعداد المصابين جراء الوباء كوفيد19، بنحو 4.4 مليون إصابة و150 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء، ويقول خبير بارز، إن آلاف الأمريكيين يفقدون حياتهم في الأشهر المقبلة، بحسب صحف أمريكية.

قال خبير الأمراض المعدية في أمريكا ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدكتور أنتوني فاوتشي، "الأعداد اليومية للوفيات مرتفعة، حوالي 1000 يوميًا؛ وما لم نقُم بوقف ذلك؛ فسوف نتعرض لمزيد من المعاناة وسوف نرى المزيد من اعداد الموتى". 

وأضاف "هذا هو السبب في أنه كما قلتُ مرارًا وتكرارًا، هناك أشياء يمكننا القيام بها الآن حتى مع عدم وجود لقاح يمكن أن تحسن الأمور".

في حين لا يوجد حتى الآن ضمان بأن اللقاحات التي يتم تطويرها ستثبت فاعليتها، دخلت تجربة للقاح واحد على الأقل في الولايات المتحدة مرحلتها الثالثة. 

في غضون ذلك، يحث مسئولو الصحة الولايات على تنفيذ تدابير أكثر صرامة بعد أسابيع من الارتفاع المفاجئ في أعداد الحالات جديدة بعد إعادة الفتح الذي بدأ في الغالب في مايو. 

بينما قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين، إن بعض المحافظين يجب أن يكونوا أسرع في إعادة فتح الولايات، قالت منسقة الاستجابة للفيروس بالبيت الأبيض الدكتورة "ديبورا بيركس"، إن هناك ولايات تظهر زيادة مثيرة للقلق في معدلات الإصابة  الإيجابية والحالات الجديدة، وتشمل تلك الولايات إنديانا وأوهايو وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا. 

وأضافت أن خبراء الصحة أوصوا بضرورة ارتداء "100٪ من الناس" الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة وألا تزيد التجمعات الداخلية على  10 أشخاص.

وعبر الولايات المتحدة، توقفت 27 ولاية على الأقل مؤقتًا أو تراجعت عن خطط إعادة الفتح  وفرضت قيودًا جديدة.

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