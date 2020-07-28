بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد





من أبرزهن النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، و كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر، وجينفير لوبيز. لم تكن الفنانة نرمين الفقي وحدها هي التي ارتدت البوركيني، فهناك نجمات عالميات ارتدين البوركيني













وتتميز الفنانة نرمين الفقي بمجموعة من الإطلالات اللافتة والجريئة التي تبرز جمال أنوثتها.













وتلفت الأنظار دائما بعدم التكلف في وضع المكياج، فهي تحرص على الظهور بالشكل الجمالي الطبيعى.









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