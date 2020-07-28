بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

تصدرت الفنانة نرمين الفقي مؤشر البحث جوجل، وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائها البوركيني أثناء السباحة في البحر.
لم تكن الفنانة نرمين الفقي وحدها هي التي ارتدت البوركيني، فهناك نجمات عالميات ارتدين البوركيني من أبرزهن النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، وكيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر، وجينفير لوبيز.
وتتميز الفنانة نرمين الفقي بمجموعة من الإطلالات اللافتة والجريئة التي تبرز جمال أنوثتها.
وتلفت الأنظار دائما بعدم التكلف في وضع المكياج، فهي تحرص على الظهور بالشكل الجمالي الطبيعى.
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