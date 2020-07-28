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أخبار العالم

السعودية: ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر للوصول إلى تسوية تحمي ليبيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:41 م
وزيرا الخارجية السعودي
وزيرا الخارجية السعودي والجزائري
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبي للوصول إلى الحل السلمي للأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما، في الجزائر بعد وصول الأمير فيصل بن فرحان إلى البلاد للقاء الرئيس الجزائري وعدد من المسؤولين.

واتفق وزيرا الخارجية السعودي والجزائري على ضرورة وجود حل ليبي-ليبي يفضي إلى تسوية سلمية تنهي الصراع وتحمي ليبيا من الإرهاب والتدخلات الخارجية.

ووفقًا لـ"العربية"، أكد وزير الخارجية السعودي التزام بلاده بالتنسيق مع الجزائر للوصول إلى تسوية تحمي ليبيا.


وكان وزير الخارجية السعودي التقى في وقت سابق الرئيس الجزائري، بقصر المرادية.
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