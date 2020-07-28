المصريين الأحرار يستجيب لمطالب الأهالى لإنشاء فصل ثانوي بمدرسة رأس الحكمة بمطروح

تلقى حزب المصريين الاحرار بمطروح عدة مطالب من اهالي قرية راس الحكمة 70 كيلو شرق مدينة مرسي مطروح أبرزها بضروره إنشاء فصل ثانوي عام لابناء القرية لبعد المسافه عن اقرب مدرسه ثانويه بما لا يقل عن 70 كيلو شرقا او غربا.





وعلى الفور قام حزب المصريين الأحرار بالتواصل مع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لعمل اللازم.





وفى السياق ذاته، قام سلطان الشيخ الزعيري امين عام الحزب بمطروح بمرافقة حامد رمضان مدير المشاركه المجتمعية ومنسق اللامركزية بمديرية التربية و التعليم وايهاب انور مدير إدارة التخطيط بالتربية والتعليم وبمشاركة عواقل رأس الحكمه وقيادتها بعمل جولة ميدانية بالواقع المتاحة لاختيار المدرسة المناسبة لفتح فصل ثانوي بها وقد وقع الاختيار علي مدرسه ابوسبيحه.





وقد وجه أهالي رأس الحكمه الشكر والتقدير لحزب المصريين الأحرار ورئيسه الدكتور عصام خليل وأمانة مطروح للاهتمام بمشاكلهم والعمل علي حلها.