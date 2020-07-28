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برلمان

اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تقر الهيكل التنظيمي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:29 م
المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
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فريده محمد
وافقت الجنة الإدارية والمالية "لمجلس الشيوخ" على الطلبات المقدمة من عدد (546) من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، و تخاطب مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدتة لجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 برئاسة السيد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبحضور الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب  وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

و أقرت اللجنة من حيث المبدأ  الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية.

كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على الطلبات المقدمة من عدد (546) من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، ومخاطبة مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم. واستعرضت إجراءات حصر الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيله، وأرجأت التسليم الفعلي للمبنى الرئيسي وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
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