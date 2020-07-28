اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تقر الهيكل التنظيمي

وافقت الجنة الإدارية والمالية "لمجلس الشيوخ" على الطلبات المقدمة من عدد (546) من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، و تخاطب مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم.





وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدتة لجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 برئاسة السيد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.





و أقرت اللجنة من حيث المبدأ الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية.



