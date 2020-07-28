قبل نزوله في السينمات.. السبكى "صاحب المقام" على "شاهد" أول أيام عيد الأضحى

أعلن المنتج السينمائي احمد السبكى عبر صفحته الخاصة على "انستجرام"، عن عرض فيلم "صاحب المقام"، عبر منصة "شاهد"، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قبل عرضه في دور السينما.









ونشر احمد السبكي افيش الفيلم وعلق قائلًا "لأول مرة قبل السينما فيلم صاحب المقام حصريًا على شاهد VIP ابتداءً من ٣٠ يوليو"









وكان من المقرر أن تعرض المنصة الفيلم يوم 30 الشهر الحالي، ولكن تم تأجيله ليتم عرضه أول أيام عيد الأضحى.









فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغنى، وإنجى المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.







