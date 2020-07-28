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مرأة

هيخلصك من كل مشاكل الصيف.. جربي ماسك الورقة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 م
هيخلصك من كل مشاكل
هيخلصك من كل مشاكل الصيف .. جربي ماسك الورقة
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اسماء محمد
ترغب جميع النساء التخلص من اثار الجفاف الذى سببه فصل الصيف في البشرة والحروق والاسمرار خاصة فى المناسبات والاعياد.
ومع اقراب عيد الاضحى نقدم لكم طريقة عمل ماسك قناع الورقة والشاى الاخضر للتفتيح وعلاج الجفاف وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى" .
مكونات الماسك:
نصف كوب شاي اخضر طازج 
5 قطرات زيت الورد 
1 ملعقة صغيرة عسل
3 قطرات زيت اللافندر
1 قناع الورقة 
طريقة عمل الماسك:
- اتركي كوب الشاي الأخضر يبرد ثم ضعيه قليلا فى الثلاجة.
- اضيفي زيت الورد و ملعقة صغيرة عسل و 3 زيت اللافندر.
- اغمسي قناع الورقة "نوع حديث من الاقنعة عبارة عن قطعة شاش مضاف لها مواد معينة" في المحلول حتى تشبع بالكامل. لإزالة الفائض ، اعصريه بلطف. 
- ضعي القناع برفق على الوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم أزله، واغسلي البقايا الزائدة بالماء العادي.


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