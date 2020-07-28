هيخلصك من كل مشاكل الصيف .. جربي ماسك الورقة

مكونات الماسك:

نصف كوب شاي اخضر طازج

5 قطرات زيت الورد

1 ملعقة صغيرة عسل

3 قطرات زيت اللافندر

1 قناع الورقة

طريقة عمل الماسك:

- اتركي كوب الشاي الأخضر يبرد ثم ضعيه قليلا فى الثلاجة.

- اضيفي زيت الورد و ملعقة صغيرة عسل و 3 زيت اللافندر.

- اغمسي قناع الورقة "نوع حديث من الاقنعة عبارة عن قطعة شاش مضاف لها مواد معينة" في المحلول حتى تشبع بالكامل. لإزالة الفائض ، اعصريه بلطف.

- ضعي القناع برفق على الوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم أزله، واغسلي البقايا الزائدة بالماء العادي.







