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أخبار العالم

البحرية الأمريكية تنفذ طلعات جوية من الحاملة نيميتز في بحر العرب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:49 م
البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية تنفذ طلعات جوية من الحاملة نيميتز
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القسم الخارجي
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ طلعات جوية من الحاملة "نيميتز" في بحر العرب، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "العربية" منذ قليل.

وكانت البحرية الأمريكية، أكدت أن المناورات العسكرية الإيرانية في الخليج متهورة وغير مسؤولة.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إيران صممت خلال الأيام الأخيرة نسخة وهمية مجسمة من حاملة طائرات أمريكية ونقلتها إلى مياه مضيق هرمز، لغرض استخدامها في المناورات.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" التي نشرت صورا عن حاملة الطائرات الوهمية، أن إيران تنوي استخدامها في المناورات القتالية، مثل إطلاق صواريخ أرض- جو ومقذوفات من الأرض إلى البحر.
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