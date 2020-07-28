محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، 7 اسر من شهداء القوات المسلحة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعقيد أيمن فكرى المستشار العسكرى بمحافظة الغربية .





ثمن محافظ الغربية دور القوات المسلحة المصرية وجهودها المضنية في الدفاع عن أرض الوطن وحماية مقدراته حفاظا على أمنه واستقراره .





قال الدكتور طارق رحمى، أن تكريم الشهداء يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لمحافظة الغربية تجاه أبطالها البواسل اللذين جادوا بأرواحهم فداء لمصرنا الغالية لتبقى رايتها عالية خفاقة ، مؤكدًا أن محافظة الغربية لن تنسي أبدا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعي دائما لتكريم أسرهم وتنفيذ مطالبهم تخليدا لذكراهم.





أعربت أسر الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بتكريم محافظ الغربية ، قائلين "فخورين بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، وهذا أقل شىء ممكن أن يقدم للوطن فنحن جميعا فداء له".



