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محافظات

محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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الغربية - احمد علي
كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم،  7 اسر من شهداء القوات المسلحة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والعقيد أيمن فكرى المستشار العسكرى بمحافظة الغربية .

ثمن محافظ الغربية دور القوات المسلحة المصرية وجهودها المضنية في الدفاع عن أرض الوطن وحماية مقدراته حفاظا على أمنه واستقراره .

قال الدكتور طارق رحمى، أن تكريم الشهداء يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لمحافظة الغربية تجاه أبطالها البواسل اللذين جادوا بأرواحهم  فداء لمصرنا الغالية لتبقى رايتها عالية خفاقة ، مؤكدًا أن محافظة الغربية لن تنسي أبدا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعي دائما لتكريم أسرهم وتنفيذ مطالبهم تخليدا لذكراهم.

أعربت أسر الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بتكريم  محافظ الغربية ، قائلين "فخورين بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، وهذا أقل شىء ممكن أن يقدم للوطن فنحن جميعا فداء له".

شمل التكريم أسرة الشهيد عقيد أركان حرب محمد ابراهيم فضل الله شامة، والشهيد ملازم أول طيار محمد ابراهيم الصباغ ، والشهيد ملازم أول فنى أحمد ابراهيم معتوق ، والشهيد رقيب متطوع كمال حسين ضبش ، والشهيد عريف متطوع ابراهيم أحمد ماهر الشناوى ، والشهيد جندي محمد صلاح عرفة ، والشهيد مجدي جمال محمد الحارون.
محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد
محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد
محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد
محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد
محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد
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