AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع منتخب مصر.. صورة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:52 م
عمرو زكي
عمرو زكي
Advertisements
محمد بدران
شارك عمرو زكى، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر عمرو زكى فى الصورة خلال إحدى مبارياته مع منتخب مصر، وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن عمرو زكى تألق مع فريق ويجان فى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف الانجليزية بعد أن سجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة إلى ناديه، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.

Egypt 🇪🇬 ✌️

A post shared by AMR ZAKY (@amrzaky9) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل سنة وانتوا طيبين.. عمرو زكي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

أحلى هدف وأغلى بطولة..عمرو زكى يستعيد ذكرياته مع الزمالك

عمرو زكى بصحبة فتح الله وعبد المنصف وشيكابالا.. شاهد

بصورة.. عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع ويجان الإنجليزي

عمرو ذكى يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

معلم الكرة المصرية .. عمرو زكي يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

رئيس المخابرات يسلم رسالة شفهية من السيسي لرئيس مجلس السيادة السودانى

الأهلي يكذب شائعات سحب الشارة من أحمد فتحي

من بينها مصر.. «الطيران المدني» الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات بالمطار إلى 20 دولة

كورونا يستوحش مجددا في العالم.. تحذيرات من الصحة العالمية.. وتخوفات من قيود أكثر صرامة

أخبار الرياضة.. وصية طبيب الغلابة لـ مرتضى منصور.. الأهلي يقدم عرضا خياليا لشراء رمضان صبحي

محمد صلاح يقود التشكيلة المثالية لـ الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

تلعب دورا مهما.. اعرف العلاقة بين الرشاقة والإبداع في العمل

نشرة الصحة والمرأة.. بعد مبادرة السيسي.. فوائد ممارسة الرياضة.. ونصيحة ذهبية من هاني الناظر لمتعافي كورونا