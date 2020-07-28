عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع منتخب مصر.. صورة

شارك عمرو زكى، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر عمرو زكى فى الصورة خلال إحدى مبارياته مع منتخب مصر، وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها.





يذكر أن عمرو زكى تألق مع فريق ويجان فى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف الانجليزية بعد أن سجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة إلى ناديه، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.



