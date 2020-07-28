للريجيم.. 5 فوائد عظيمة لتناول الزبادي اليوناني

يحرص الجميع على تناول الزبادي أثناء اتباع الريجيم، لما له من فوائد عديدة ؛ حيث ان الزبادي غني بـ البروبيوتك وهي خمائر وبكتيريا لها فوائد عظيمة للجسم، وتحافظ على بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تساهم في هضم الطعام بشكل صحي، والمحافظة على الصحة العامة للجسم.
وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن الزبادي من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية؛ حيث إنه يحتوي على نسبة بروتين عالية، لذا يمكن تناولها بشكل آمن أثناء اتباع نظام غذائي صحي او ريجيم.
وتابع القيعي في تصريح لموقع "صدى البلد" ، ان هناك نوعا آخر بخلاف الزبادي العادي، وهو الزبادي اليوناني، والذي يحتوي على ضعف كمية البروتين الموجودة بالزبادي العادي، كما أنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين ب 6 وب 12 وقليل من السعرات الحرارية.
وأوضح ، ان الزبادي اليوناني ايضا يحتوي على البروبيوتيك، وهي البكتيريا المفيدة للأمعاء، لذا فهو يحمل العديد من الفوائد العظيمة، ومن أبرز فوائد تناول الزبادي اليوناني أثناء اتباع حمية غذائية صحية:
1- يساعد على خفض ضغط الدم .
2- تسهيل عملية الهضم.
3- يساعد في إنقاص الوزن .
4- تخفيف الدهون المتراكمة حول البطن.
5- الحماية من الإصابة بالاكتئاب والقلق.
3- يساعد في إنقاص الوزن .
4- تخفيف الدهون المتراكمة حول البطن.
5- الحماية من الإصابة بالاكتئاب والقلق.