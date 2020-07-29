هشام توفيق: التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بداية لعصر جديد لصناعة الغزل.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، من قِبَل الشركة القابضة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن نفس الآلات التي أتت للشركة الوطنية حصلنا على مثلها أيضا.





وأكد توفيق من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن التعاون بين الشركة القابضة وجهاز الخدمة الوطنية بداية لعصر جديد وتطور مجال الغزل والنسيج والصناعة والتجارة.





وأضاف توفيق، أن الورش وصناعة الأنسجة الملونة لا تدرج تحت مسمى صناعة الغزل والنسيج، ولكن الصناعة الحقيقية في الآلات العملاقة التي تعد العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهذه استثمارات لا يستطيع أن يقوم بها القطاع الخاص، مشيرًا الى أنه تم التواصل مع القطاع الخاص لإمدادهم بالأقمشة الخاصة بالغزل والنسيج.