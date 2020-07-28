وزير الشباب والرياضة يكرم البحيرة لحصولها على المركز الأول بين محافظات إقليم الإسكندرية

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مديرية الشباب والرياضة فى تنميه ودعم كافه الأنشطة الرياضية المختلفة المقدمة بمراكز الشباب وتوفيرها امام النشء والشباب بنطاق المحافظة .





واوضخ محافظ البحيرة، ان مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة قد حصلت على المركز الأول على مستوى إقليم الأسكندرية وذلك في تقييم الإدارات المركزية لوزارة الشباب والرياضة، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات 2020.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد قدم شهاده تكريم للدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، حيث تم التقيم على أساس 15 معيار اهمهم المشاركة في تنفيد التكليفات الرئاسية والبرامج القومية وتنفيد خطة وزارة الشباب والرياضة المركزية و التعاون مع الإدارات المركزية ومتابعتها أثناء تنفيذ الخطة المركزية، وكذا تنفيذ المشروعات الإستثمارية (المحلية) لمراكز الشباب.





كما تم التقييم على اساس موارد تحصيل الملاعب ( الخماسية والقانونية) بكل مديرية والمتابعات المركزية التخطيط والمتابعة وتقييم الإدارة العامة للمتابعة للمديريات ومدى تنفيذ خطة انشطة المديرية ( اعداد البرامج اعداد المستهدف) و مدی مشاركة المديرية مع جهات أخرى في تنفيذ البرامج اعداد البرامج - اعداد المستهدفين واستجابة المديريات لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمی وكذا تقييم المديريات في ارسال الانجازات بصفه دورية ( الأنشطة والبرامج).



