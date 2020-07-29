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تعليم

المركز الإقليمي لتعليم الكبار ينظم ندوة إلكترونية بتقنية الويبينار.. اليوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:02 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
ينظم المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بمصر، بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، اليوم الأربعاء، ندوة بتقنية (الويبينار) تحت عنوان: "نحو إطار استراتيجي لاستئناف برامج تعليم الكبار وتعلمهم في الدول العربية".

وتهدف الندوة إلى تحديد حالة تعليم الكبار وتعلمهم في المنطقة والاحتياجات التي ينبغي تلبيتها لاستئناف تعليم الكبار وتعلمهم على مستوى السياسات والمدارس والمجتمع المحلي، وتسهيل تطوير إطار استراتيجي لاستئناف برامج تعليم الكبار وتعلمهم، وذلك عن طريق تقييم الاحتياجات المتعددة الأبعاد لدى مختلف الجهات المعنية، ومنها معلمي الكبار ومعاهد تعليم الكبار وتعلمهم، والمجتمعات المحلية وصناع القرار.

ويتألف الجمهور المستهدف في هذه الندوة من العاملين في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال تعليم الكبار وتعلمهم، والمدراء والموظفين والمعلمين المعنيين في مجال تعليم الكبار وتعلمهم والتعلم مدى الحياة. 

وستجري هذه الندوة باللغة العربية بشكل أساسي، وستتاح خدمة الترجمة النصية على الشاشة باللغتين الإنجليزية والعربية.

التسجيل المسبق مجاني وضروري للمشاركة... للتسجيل  https://zoom.us/webinar/register/WN_ZQ5BKdvRR1m6KdW3b7vKNA
كلمة السر: 670076  ، عند التسجيل، سيصلكم رابط خاص بكم للانضمام إلى الندوة.

وسيتمكن كل مَنْ تعذّر عليه التسجيل في الندوة بسبب عدد المشاركين المحدود على منصة ZOOM من حضور الندوة عن طريق البث المباشر عبر YouTube علي الموقع التالي: 
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