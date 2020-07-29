الغزل والنسيج: 16 مليار جنيه حجم مديونيات الشركة وبدأنا في سداد جزء منها.. فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الميزانية التقديرية للتطوير تتكلف 21 مليار جنيه مؤكدا أنهم يعملون على تطوير الإدارة والعنصر البشري حتى يحصلوا على أفضل الاستثمارات .





وأضاف أحمد مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع على قناة تن ، أن خطة التطوير متكاملة ونحن نعمل في جميع الاتجاهات كما إن الشركة عليها مديونيات تصل إلى 16 مليار جنيه نعمل على تسديدها الان مع بنك الاستثمار القومي وهذا عن طريق تبادل أراضي غير مستغلة لدينا .





أحمد مصطفي ، ان هدفنا هو تصدير العديد من المنتجات الخاصة بالغزل والنسيج ونعمل علي تعزيز الاستفادة من القطن المصري . وأوضح





وتابع : أن هناك فجوة في الميزان التجاري لأننا نستورد العديد من المنتجات النسيجية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دولار .





واستكمل : أننا نصدر بقيمة 3 مليار وهذا يجعل هناك عجز 1.2 مليار دولار وهذا رقم ليس بسيط .