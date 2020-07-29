عقوبات تنتظر من يذبح في الشارع.. استعدادات مكثفة لعيد الأضحى بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات والمديريات الخدمية والغاء الاجازات مشددا على تواجد كل مسئول بموقعة خلال أيام العيد وبخاصة رؤساء المدن مع عمل مركز العمليات مفتوحا على مدار ال24 ساعة وان يتواجد مفتشى التموين بكافة المواقع والاسواق لمراقبة الأسعار وأكد على ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية على مستوى مدن المحافظة بالمجان ، موجهًا المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح فى الشوارع والطرقات حفاظًا على البيئة المحيطة بهم وخاصة المدن السياحية ذات الطابع السياحي الخاص والفريد.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأربعاء برؤساء المدن ومديري العموم لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك .





وشدد المحافظ على رؤساء المدن ومديرية الطب البيطري والرصد البيئي بالمحافظة بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع وغلق المحال المخالفة لذلك واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات .





من جانبها أكدت الدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء، أنه بناءً علي توجيهات محافظ جنوب سيناء تم توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم لمذبوحات، مشيرة إلى أنه تم التنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.





كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازروتدعيم المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة العيد.





وأكد "فودة" أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار وسيتم السيطرة على تجاوزات السرعة المقررة على طول الطرق الدولية للحد من السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكد على سلامة وصلاحية جميع المعدات ومراجعة خطة الدفاع المدني بشان جميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة وكذلك التأكيد على توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أي أحداث على مستوى المحافظة والتحرك السريع لإصلاح أي أعطال.





وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المساجد من حيث اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من أعمال التعقيم والنظافة والاهتمام بدورات المياه، مع الالتزام بكافة التعليمات الوزارية .





واضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والطب الوقائي بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف تحسبا لأي طارئ خلال أيام العيد والتأكيد على انتظام ورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية طوال 24 ساعة يوميا وإخطار مركز عمليات المحافظة أولا بأول بأي حوادث أو حالات مرضية.





كما تم رفع درجة الاستعداد للعاملين بجميع محطات تحلية وإنتاج المياه ومحطات الصرف الصحي والتأكيد على انتظام العمل وصلاحية المعدات مع تواجد نوبتجية خلال ايام العيد بصفة مستمرة طوال 24 ساعة مع المرور الدوري على مصادر إنتاج المياه وجميع الخطوط وعلي صلاحية وانتظام عمل وحدات الرفع للصرف الصحي وإجراء الصيانة اليومية لها بجميع مدن المحافظة.





من جانبه اكد المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم توفير مستلزمات العيد من السلع الغذائية بكافة الأنواع من خلال المعارض والجمعيات الاستهلاكية والفئوية المنتشرة بالمحافظة بالأسعار المناسبة وتم تكليف فرق من مفتشي التموين لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية.





وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم الضأن بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية، كما سيتم لحوم مجمدة ودواجن بالإضافة الي توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية من السكر والارز والزيت والمكرونة والدقيق والمسلي، وتشديد الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين، مؤكدًا أن المخابز بكافة أنواعها تعمل بكامل طاقتها طوال أيام العيد و أن هناك وفر سواء في البوتاجاز أو المواد البترولية.





علي جانب اخر اعلن المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة عن قرب انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات التصالح للقانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 والتعليمات الواردة بشأن قيام مقدمي طلبات التصالح بسداد 25 % من قيمة المخالفات كاثبات جدية للتصالح حتي يوم 15 اغسطس المقبل .





وذكر انه بتاريخ 30 سبتمبر المقبل ستكون نهاية المدة المحددة لقبول طلبات التصالح طبقا للقانون 17 لسنه 2019 والمعدل بالقانون 1 لسنه 2020 وبتاريخ 26 يوليو الجاري والزام مقدمي طلبات التصالح بسداد 25 % من قيمة المخالفات كاثبات جدية للتصالح .





وأهاب وكيل وزارة الاسكان اصحاب العقارات بالمحافظة من جميع ملاك المباني من مباني سياحية وتجارية وسكنية ومحلات ومباني حرفية نحو قرب انتهاء المدة المحددة بالقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 والخاص بالتصالح وتقنين الاوضاع لمخالفات البناء سرعه التقدم للتصالح علي مخالفات البناء للقانون المذكور قبل انتهاء المدة المحددة وتشدد المدينه انها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين وتنفيذ الازالات للحالات التي لم تتقدم بطلب للتصالح طبقا للقانون .





وتنبة الاسكان علي مقدمي طلبات التصالح بسداد 25 % من قيمة المخالفات كاثبات جدية في موعد اقصاة 15 يوما والا سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين من خلال كل مدينه .





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