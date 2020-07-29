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بين الناس

سكان شارع المعهد الدينى فى العصافرة بالإسكندرية يشكون من انتشار الباعة الجائلين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عفت صلاح حليم، من سكان شارع المعهد الدينى بالعصافرة قبلي قسم المنتزه ثان التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين.


ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار الباعة الجائلين والخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا نظرا لعدم مراعاة التباعد الاجتماعى". 


للتواصل مع القارى: 01282929450


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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