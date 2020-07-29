سكان شارع المعهد الدينى فى العصافرة بالإسكندرية يشكون من انتشار الباعة الجائلين

شكا المواطن عفت صلاح حليم، من سكان شارع المعهد الدينى بالعصافرة قبلي قسم المنتزه ثان التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين.











ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار الباعة الجائلين والخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا نظرا لعدم مراعاة التباعد الاجتماعى".









للتواصل مع القارى: 01282929450









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



