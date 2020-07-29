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بين الناس

مسن على المعاش يشكو من حذف ابنته من بطاقة التموين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن نعيم محمد جابر قنديل، من محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف ابنته من بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به، والتي تحمل الرقم القومى 25507271700093.


وقال فى رسالته: "أبلغ من العمر 65 عاما وحاليا على المعاش، حيث أتقاضى 1161 جنيها شهريا وتم حذف ابنتي التي تبلغ من العمر 16 عاما، وقدمت شكوى لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 3/9/2018 ثم قدمت شكوى أخرى لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4/9/ 2019 ولم أجد استجابة".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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