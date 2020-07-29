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سيارات

ظهور رينج روفر 2022 أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج .. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت السيارة رينج روفر موديل 2022 الجيل الجديد كليًا، مؤخرا؛ أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج في ألمانيا، واستطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط لها العديد من الصور ومقاطع الفيديو .

وبالرغم من التمويهات المتواجدة على السيارة ، ولكن يتضح انها تحمل هوية رينج روفر بالنظر للتصميم العام، و تبدو المصابيح الأمامية رفيعة أكثر وتتمركز في موقع أعلى، كما تبدو المصابيح الخلفية عريضة ومشابهة نوعًا ما للمصابيح الخلفية الخاصة بطراز رينج روفر فيلار.

ويظهر بشكل واضح صوت السيارة خلال الفيديو ليؤكد أن سيارة الـ SUV الفاخرة تم تزويدها بمحرك  V8، ويبدو أنها ستكون وحشًا حقيقيًا في الأداء، وقد يكون مماثلا للمحرك الموجود في جاكوار F-Pace SVR الجديدة .

ولكن اكد عدد من الخبراء أن محرك الـ V8 سعة 5 لترات سيتم استبداله بمحرك V8 سعة 4.4 لترات الخاص بعلامة BMW ، وذلك بفضل الشراكة الموقعة بين الشركتين .

والبعض الاخر اكد أن رينج روفر ستتوفر مع محرك قوي بـ 6 أسطوانات متتالية، لكن كل هذه المعلومات هي مجرد تكهنات في الوقت الحالي .

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