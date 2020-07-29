وزير الداخلية الفرنسي: أشعر بالاختناق عند سماع مصطلح «عنف الشرطة»

أبدى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انزعاجه من استخدام مصطلح "عنف الشرطة"، مؤكدا أمام النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن الشرطة تمارس "عنفا مشروعا".





وقال الوزير الفرنسي الذي أثار تعيينه مؤخرا جدلا في البلاد، نظرا لكونه محل تحقيق حول تهم تتعلق بالاغتصاب، إنه يشعر بـ"الاختناق" عندما يسمع مصطلح "عنف الشرطة".





وأوضح أن العنف المشروع الذي تستخدمه الشرطة يجب أن يتم بطريقة متناسبة وخاضعة للسيطرة، مشيرا إلى وجود قلة فقط تخرج عن أخلاقيات المهنة.





وأدلى الوزير الجديد بتلك التصريحات بعد أسابيع من توليه الحقيبة الوزارية خلفا لـ كريستوف كاستانير وزير الداخلية السابق ، بعد قراره تعليق استخدام آلية "الخنق" أو الضغط على الرقبة مع المشتبه فيهم، وذلك عقب حوادث وفاة أثناء الاعتقال، على غرار مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد في فرنسا.



