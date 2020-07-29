حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور والطرق الصحراوية





وأشارت المصادر إلى ظهور كثافات مرورية على الطريق الدائري بمناطق المريوطية وكفر غطاطي حتى مناطق طريق الإسكندرية الصحراوي في القادم من المريوطية بإتجاه ٦ أكتوبر.





كما تظهر كثافات مرورية بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي في القادم من المرج بإتجاه مناطق مسطرد، مع كثافات مرورية أعلى مناطق السلام في القادم من مؤسسة الزكاة بإتجاه القاهرة الجديدة.





وظهرت كثافات مرورية أعلى مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية بإتجاه المنيب، مع بطء في الحركة أعلى مناطق الأوتوستراد القادم من البساتين بإتجاه القطامية.





وتستقر الحركة المرورية على محوري روض الفرج والضبعة، مع ظهور تكدسات على محور ٢٦ يوليو أعلى مناطق أبو رواش القادم من ميدان لبنان بإتجاه الشيخ زايد.





كما تستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطرق السويس الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والساحلي الدولي، والعلمين الصحراوي.





ايضا تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري الأقليمي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم.

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.