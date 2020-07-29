نواب شمال سيناء يبحثون مشاكل المواطنين مع المحافظ

التقى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أعضاء مجلس النواب عن دائرة بئر العبد والعريش، وذلك لمناقشة بعض المشاكل والمطالب الهامة الخاصة بالمواطنين لإيجاد حلول لها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.





وقال النائب سلامة الرقيعي إنه تمت مناقشة الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت بقرية رابعة جنوب بئر العبد، حيث تم طلب تسهيل مساعدة المتضررين من أهالى القرية وتوفير المساعدات، خاصة الوحدات السكنية، والمواد التموينية لهم.





وقال النائب المهندس رمضان سرحان، إنه تمت مناقشة مشكلة التظلمات الخاصة بالقبول فى مدرسة التمريض، إلى جانب بحث موضوع إضافة ٢% للمجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة





وقال النائب رحمي بكير إنه تم بحث مشكلة الزحام على ماكينات الصرف، خاصة خلال الفترة الحالية لصرف الرواتب والمعاشات ومكافآت الامتحانات، إلى جانب بحث استكمال صرف الإعانات الخاصة بالصيادين العاملين في البحر وبحيرة البردويل.





كما تمت مناقشة السناتر والشقق المغلقة منذ أول أزمة كورونا، وبعض الطلبات والمشكلات الخاصة بالمواطنين (عودة المفصولين من العمل - نقل - ندب وخلافه).





ووعد اللواء المحافظ بدراسة المطالب للعمل على حلها، وتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة فئة الصيادين.





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