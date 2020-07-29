بالأبيض والأسود.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

شاركت

متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت

بإطلالة ناعمة وبسيطة وسط الخضرة والطبيعة

، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.