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مرأة

بالأبيض والأسود.. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:21 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة ناعمة وبسيطة وسط الخضرة والطبيعة ، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.


وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان باللون الأبيض مشجر بالورود على كامل الفستان بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت مريم اوزرلي شعرها انسابي على كتفيها  بطريقة  ناعمة وانثوية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، فتزينت باختيار أحمر الشفاه باللون البني، والأي لاينر لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة عفوية وأنثوية .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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