في جلسة تصوير مع الخيل.. علا الفارس تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لـ متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل إنستجرام، وظهرت بإطلالة رياضية مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.
وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: مساء الخير ... وتحية الخيل.
وارتدت علا الفارس تي شيرت باللون الأسود نصف كم، وعليه بنطال رياضي باللون الأسود، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وقامت علا الفارس بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ومميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج الهادئ، فقامت باختيار الآي لاينرلتبرز من مال عينيها، مع وضع احمر الشفاه باللون الروز.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات ، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الأبيض اللؤلؤ، مع قلادة رقيقة باللون الفضي، وساعة يد باللون الأسود.
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Flashback 2014 مساء الخيل ... وتحية الخيل
A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on