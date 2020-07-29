في جلسة تصوير مع الخيل.. علا الفارس تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية

صورة جديدة لـ متابعيها

عبر حسابها على موقع التواصل إنستجرام،

وظهرت

بإطلالة رياضية مميزة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.