وكيل نقل البرلمان: عشوائية المطبات انعكاس للتخبط وغياب الدراسات والخطط

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول انتشار وتزايد ظاهرة المطبات العشوائية بالشوارع الرئيسية والجانبية بالمدن والقرى، مؤكدا أنها انعكاس لغياب القانون وعدم وجود دراسات وخطط.





وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له، أن تلك المطبات يتم عملها بشكل عشوائى دون دراسة للأماكن التى توضع فيها ودون أى مطابقة للمواصفات القياسية، وأوضح أن المطبات العشوائية، التى توجد بالشوارع بأعداد كبيرة جدًا تتسبب فى كوارث وتلف السيارات، وأن المطبات تسبب خسائر فادحة للسائقين وتتكلف مبالغ ضخمة للغاية.





وأضاف أن مشكلة المطبات موجودة في جميع ربوع وأحياء مصر، وترجع بالأساس إلي العجز عن وضع تلك المطبات أثناء عملية رصف الطرق من البداية، مما يدفع بعض المتضررين من سرعات السيارات والدراجات البخارية إلي عمل مطبات عشوائية لا تعتمد على المعايير ولا المقاييس المنضبطة.





وأكد أن الاحصائيات تشير إلى أن 40% من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات فى مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التى تسبب كوارث على الطرق.





وطالب بضرورة التحكم فى تلك المطبات، وأن يكون وجودها بترخيص من الحى التابع لها، بشكل آمن وسليم بدلًا من عملها بشكل عشوائى وتزداد الخطورة مع عدم وجود لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بوجود مطبات على مسافة معينة، يتسبب في زيادة نسبة الحوادث على الطرق السريعة.