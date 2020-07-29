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برلمان

مقترح برلماني بإطلاق اسم "طبيب الغلابة" على قرية مسقط رأسه

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:58 ص
الراحل الدكتور محمد
الراحل الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة
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فريدة محمد
وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، اليوم الأربعاء، إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي، والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغلابة"، على القرية التي شهدت مسقط رأسه بالبحيرة، تقديرًا لما قدمه من أعمال إنسانية للمواطنين، وتخليدًا لذكراه.

وقالت النائبة في مقترحها: "إن الدكتور محمد مشالي، قدّم نموذجًا فريدًا من نوعه، حيث أفنى حياته في خدمة الآلاف من المصريين  من البسطاء ومحدودي الدخل، دون النظر إلى أي مقابل مادي دنيوي، مسخرًا علمه ووقته وإمكانياته لصالح أبناء بلده".

وأكملت "متى"، "أننا في حاجة ماسة إلى تكرار مثل هذه النماذج المشرفة التي يُحتذى بها في الإنسانية والإحسان إلى الفقراء والمساكين والإخلاص في العمل، عمل في صمت طوال حياته دون أن ينتظر أي مطالب أو يسعى لتحقيق مكاسب".

وتابعت "نائبة البرلمان"، "إن الطب مهنة إنسانية تتمتع بالضمير الإنساني، وتوفير كل الرعاية للمواطن خاصة الغير قادر، وليست تجارة لتحقيق الربح على حساب الغير".

ودعت "إيفلين متى" ،" شباب الأطباء بالرحمة والرأفة بالمرضى البسطاء، ومراعاةً الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء بلدهم، في ظل وجود قطاع عريض من المواطنين غير قادر على دفع قيمة الكشف الطبي".
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