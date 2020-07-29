إعدام ٣٩٩ طن أغذية مخالفة وغلق ١٢٩ منشأة غذائية خلال ٦ أشهر

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية لضبط سوق الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.





أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة علي المصانع ومختلف المنشآت الغذائية خلال ٦ أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.





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أسفرت جهود الحملات عن إعدام ٨٨ طن ، ٥٢٠ كجم أغذية فاسدة ووجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣١١ طن، ٢١٧ كجم أغذية لسوء التخزين وأسباب أخري، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ١٢٩ منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم علي الصحة العامة)، وتم تحرير عدد ٦٣٨٢ محضر شرطة، كما تم سحب عدد ٢٠١٦٨ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.





وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إدارة مراقبة الأغذية قامت بإصدار ٤٨٩٢ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي علي ١٢١٦ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار ١٨٣١ شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة.





أكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة لمراقبي ومفتشي الأغذية بمحافظة الشرقية علي جميع المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة مراقبة الأغذية وجميع المشاركين في هذا العمل نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.