وزير التعليم ينعي مؤسس مدرسة ايجيبت جولد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ينعي ببالغ الحزن والأسى ، وبإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذ مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيچيبت جولد" المشاركة في إنشاء مدرسة "إيچيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية.
وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.
جدير بالذكر أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي
كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.