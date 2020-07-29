وزير التعليم ينعي مؤسس مدرسة ايجيبت جولد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ينعي ببالغ الحزن والأسى ، وبإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأستاذ مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيچيبت جولد" المشاركة في إنشاء مدرسة "إيچيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية.





وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان.





جدير بالذكر أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي



