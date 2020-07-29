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حوادث

انتشال جثة غريق من النيل في القناطر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لقي مسن مصرعه غرقا في نهرب النيل بفرع رشيد بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة سبب الوفاة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المسطحات المائية بالقناطر الخيرية يفيد تلقى بلاغا من أحد الصيادين يفيد بوجود جثة طافية بمنطقة الحوض بالبر الغربي فرع رشيد بالقناطر الخيرية وتم إخطار الإنقاذ النهرى.

وعلى الفر تم انتشال الجثة من المياه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنها لشخص يدعى "مجدى ه ق" 54 عاما ويعمل حلاق رجالى يرتدى ملابسة بالكامل.

وبتفتيشه تم العثور على حافظة جلد سوداء بها بطاقة الرقم القومى وبفحصه تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية وتولت النيابة التحقيق.
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